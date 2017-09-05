Футболисты сборной Беларуси (U-21) избежали поражения от Чехии в отборе к ЧЕ
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) избежали поражения от Чехии в выездном отборочном матче к чемпионату Европы, сравняв счет на последней минуте игры — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч состоялся в небольшом чешском городке
Четырьмя днями ранее, 1 сентября, подопечные Людаса Румбутиса уступили в Борисове Греции — 0:2. В начале июня в Минске белорусы с огромным трудом обыграли команду
После трех проведенных матчей в отборочном цикле команда Людаса Румбутиса в группе 1 расположилась на втором месте: Греция — 6 очков (2 игры), Беларусь — 4 (3), Хорватия — 3 (1), Молдова — 3 (3), Чехия — 1 (1),
В квалификации Евро-2019 принимают участие 54 молодежные сборные, распределенные на 9 отборочных групп, победители которых получат прямые путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии в июне 2019 года.
Белорусы трижды принимали участие в финальной стадии молодежных континентальных первенств. В 2004 и 2009 годах команда не выходила в
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