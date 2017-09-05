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5 сентября 2017, 21:51 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси (U-21) избежали поражения от Чехии в отборе к ЧЕ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) избежали поражения от Чехии в выездном отборочном матче к чемпионату Европы, сравняв счет на последней минуте игры — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся в небольшом чешском городке Яблонец-над-Нисой. Хозяева поля забили первыми уже на восьмой минуте. Точный удар на счету Вацлава Черны. Чешские футболисты контролировали ход игры, чаще владели мячом и опасно угрожали воротам Дениса Щербицкого. Однако на третьей добавленной минуте, при счете 0:1, белорусы получили право на угловой. В штрафную чехов прибежал даже вратарь, который точно пробил головой, мяч защитники отбили, а подоспевший Михаил Шибун установил окончательный счет — 1:1.

Четырьмя днями ранее, 1 сентября, подопечные Людаса Румбутиса уступили в Борисове Греции — 0:2. В начале июня в Минске белорусы с огромным трудом обыграли команду Сан-Марино — 1:0.

После трех проведенных матчей в отборочном цикле команда Людаса Румбутиса в группе 1 расположилась на втором месте: Греция — 6 очков (2 игры), Беларусь — 4 (3), Хорватия — 3 (1), Молдова — 3 (3), Чехия — 1 (1), Сан-Марино — 0 (2).

В квалификации Евро-2019 принимают участие 54 молодежные сборные, распределенные на 9 отборочных групп, победители которых получат прямые путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии в июне 2019 года.

Белорусы трижды принимали участие в финальной стадии молодежных континентальных первенств. В 2004 и 2009 годах команда не выходила в плей-офф, а в 2011 году заняла 3-е место и завоевала путевку на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

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