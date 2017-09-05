Молодежная сборная России по футболу победила команду Гибралтара в матче отбора ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе сборной России отличились Илья Зуев (44-я минута), Аяз Гулиев (71) и Федор Чалов (89).

Сборная России лидирует в седьмой группе с четырьмя очками после двух матчей. Ранее россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0), которая занимает второе место (4). Сборная Гибралтара идет на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Следующий матч россияне проведут 6 октября с командой Австрии.