Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли грекам в квалификации ЧЕ-2019

На поле борисовского городского стадиона белорусы проиграли со счетом 0:2.

В своем стартовом поединке отборочного турнира молодежного Евро-2019 подопечные Людаса Румбутиса одолели в Минске сверстников из Сан-Марино — 1:0.

Сейчас в 1-й квалификационной группе по 3 очка имеют команды Беларуси (2 матча), Хорватии (1), Греции (1) и Молдовы (2). Футболисты Сан-Марино потерпели два поражения.

В понедельник, 4 сентября, греки примут на своем поле молдаван, а 5 сентября белорусские футболисты сыграют в гостях у молодежной сборной Чехии, для которой это будет первый матч нынешнего отборочного цикла.