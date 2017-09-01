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1 сентября 2017, 21:28 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли грекам в квалификации ЧЕ-2019

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели домашний отборочный матч ЧЕ-2019 с командой Греции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле борисовского городского стадиона белорусы проиграли со счетом 0:2.

В своем стартовом поединке отборочного турнира молодежного Евро-2019 подопечные Людаса Румбутиса одолели в Минске сверстников из Сан-Марино — 1:0.

Сейчас в 1-й квалификационной группе по 3 очка имеют команды Беларуси (2 матча), Хорватии (1), Греции (1) и Молдовы (2). Футболисты Сан-Марино потерпели два поражения.

В понедельник, 4 сентября, греки примут на своем поле молдаван, а 5 сентября белорусские футболисты сыграют в гостях у молодежной сборной Чехии, для которой это будет первый матч нынешнего отборочного цикла.

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