Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли грекам в квалификации ЧЕ-2019
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели домашний отборочный матч ЧЕ-2019 с командой Греции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На поле борисовского городского стадиона белорусы проиграли со счетом 0:2.
В своем стартовом поединке отборочного турнира молодежного Евро-2019 подопечные Людаса Румбутиса одолели в Минске сверстников из
Сейчас в 1-й квалификационной группе по 3 очка имеют команды Беларуси (2 матча), Хорватии (1), Греции (1) и Молдовы (2). Футболисты
В понедельник, 4 сентября, греки примут на своем поле молдаван, а 5 сентября белорусские футболисты сыграют в гостях у молодежной сборной Чехии, для которой это будет первый матч нынешнего отборочного цикла.
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