17-летний Сейдахмет заработал пенальти на последних секундах и спас «молодежку» Казахстана от поражения

Игра второго тура девятой группы проходила сегодня, 1 сентября, на стадионе имени Кобланды батыра в Актобе и завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте черногорский нападающий Филип Кукуличич вывел свою команду вперед. Ушли от поражения хозяева на последних секундах компенсированного времени. Вышедший на замену 17-летний нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет был грубо сбит соперником в штрафной, а пенальти точно реализовал полузащитник «Окжетпеса» Максим Федин.

Напомним, стартовала сборная Казахстана в отборочном цикле с гостевой победы над Люксембургом (2:1). В следующей игре команда Владимира Никитенко 5 сентября в гостях встретится с Францией — по времени Астаны матч начнется в 22:30.