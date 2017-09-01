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1 сентября 2017, 18:19 | Футбол: Чемпионат Европы | Vesti.kz

17-летний Сейдахмет заработал пенальти на последних секундах и спас «молодежку» Казахстана от поражения

Молодежная сборная Казахстана сыграла вничью с Черногорией в домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2019 для игроков до 21 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура девятой группы проходила сегодня, 1 сентября, на стадионе имени Кобланды батыра в Актобе и завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте черногорский нападающий Филип Кукуличич вывел свою команду вперед. Ушли от поражения хозяева на последних секундах компенсированного времени. Вышедший на замену 17-летний нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет был грубо сбит соперником в штрафной, а пенальти точно реализовал полузащитник «Окжетпеса» Максим Федин.

Напомним, стартовала сборная Казахстана в отборочном цикле с гостевой победы над Люксембургом (2:1). В следующей игре команда Владимира Никитенко 5 сентября в гостях встретится с Францией — по времени Астаны матч начнется в 22:30.

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