Бушманов: Футболисты молодежной сборной России в матче отбора ЧЕ обстучали все штанги

Встреча, прошедшая в четверг на поле стадиона «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

«Преимущество было большое, но нужно забивать свои моменты. Тем и прекрасен футбол, что непредсказуем. Обстучали все штанги. Так бывает», — сказал Бушманов журналистам.

На просьбу прокомментировать замену полузащитника Александра Зуева на хавбека Ильзата Ахметова, специалист заявил: «Зуев подустал, а совместить их с Ахметовым было сложно. То же самое касается и замены Федора Чалова на Ивана Игнатьева».

«Вообще, в целом, если не считать реализацию, ребята выполняли все, о чем мы их просили. Не хватило только гола. Сейчас важно восстановиться и успокоиться, впереди матч с Гибралтаром в Туле», — продолжил тренер.

Команда России набрала свое первое очко в группе, армяне вышли в лидеры таблицы с 4 баллами в активе. В следующем отборочном матче россияне в Туле 5 сентября сыграют с командой Гибралтара.