Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Армении

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежная команда Армении по футболу заслужила ничью в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года со сборной России. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал старший тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян.