Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Армении
Сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве молодёжная сборная России провела стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы—2019 U21.
Соперником Евгения Бушманова стала сборная Армении. Несмотря на ощутимое преимущество, российская команда не сумела распечатать ворота соперника. Матч завершился нулевой ничьей.
Следующий матч отборочного раунда сборная России проведёт 5 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле. Соперником будет команда Гибралтара.
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