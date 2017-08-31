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31 августа 2017, 21:21 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Армении

Сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве молодёжная сборная России провела стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы—2019 U21.

Соперником Евгения Бушманова стала сборная Армении. Несмотря на ощутимое преимущество, российская команда не сумела распечатать ворота соперника. Матч завершился нулевой ничьей.

Следующий матч отборочного раунда сборная России проведёт 5 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле. Соперником будет команда Гибралтара.

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Новости Чемпионата Европы

Тренер: Молодежная команда Армении заслужила ничью в матче со сборной России

Тренер: Молодежная команда Армении заслужила ничью в матче со сборной России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежная команда Армении по футболу заслужила ничью в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года со сборной России. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал старший тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян.
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