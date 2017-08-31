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31 августа 2017, 18:29 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Арменией

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 U21 с командой Армении.

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 U21 с командой Армении. Увеличить
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Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Фомин, Ланин, Жигулёв, Чалов, Зуев, Мелкадзе, Шакуров, Баринов.

Матч молодёжных сборных России и Армении состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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