Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Арменией
Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 U21 с командой Армении.
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Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Фомин, Ланин, Жигулёв, Чалов, Зуев, Мелкадзе, Шакуров, Баринов.
Матч молодёжных сборных России и Армении состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.
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