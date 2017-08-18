Белоруска Ольга Терешко рассудит финал футбольного ЧЕ среди девушек

Это право заслужила Ольга Терешко, которая 20 августа в Белфасте рассудит финальный матч женского молодежного чемпионата Европы (U-19) между командами Испании и Франции. На турнире в Северной Ирландии Ольга судила два поединка групповой стадии соревнований. В ее первом матче Германия разгромила Шотландию со счетом 3:0, а во второй встрече футболистки Франции не оставили шансов сверстницам из Италии — 6:1.

Ольга Терешко, которой 27 лет, начала заниматься футболом в Молодечно, затем играла за витебский клуб «Университет» и молодежную сборную Беларуси. Из-за травмы ей пришлось рано завершить игровую карьеру, в 2009 году она стала футбольным арбитром.