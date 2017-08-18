Белоруска Ольга Терешко рассудит финал футбольного ЧЕ среди девушек
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский футбольный
арбитр-женщина впервые назначена главным судьей решающего поединка топ-турнира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Это право заслужила Ольга Терешко, которая 20 августа в Белфасте рассудит финальный матч женского молодежного чемпионата Европы (U-19) между командами Испании и Франции. На турнире в Северной Ирландии Ольга судила два поединка групповой стадии соревнований. В ее первом матче Германия разгромила Шотландию со счетом 3:0, а во второй встрече футболистки Франции не оставили шансов сверстницам из Италии — 6:1.
Ольга Терешко, которой 27 лет, начала заниматься футболом в Молодечно, затем играла за витебский клуб «Университет» и молодежную сборную Беларуси.
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