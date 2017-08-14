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14 августа 2017, 19:21 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Стал известен расширенный состав молодежной сборной РФ по футболу на матчи отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 14 августа. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 против сборных Армении и Гибралтара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне сыграют со сборной Армении в Москве 31 августа матч против команды Гибралтара пройдет в Туле 5 сентября. Увеличить
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Всего в список вошел 31 футболист.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень).

Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Томас Рукас («Зенит-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Игорь Коновалов («Кубань»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).

Россияне сыграют с армянами в Москве 31 августа. Матч против сборной Гибралтара пройдет в Туле 5 сентября.
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