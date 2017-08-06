Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболу
ТАСС, 6 августа. Сборная Нидерландов победила датчанок со счетом 4:2 в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин.
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У победителей голы забили Вивианн Мидема (10-я и 89-я минуты), Лике Мартенс (28) и Шерида Спице (51). В составе проигравших отличились Надя Надим (6, с пенальти) и Пернилле Хардер (33).
Турнир проходил в Нидерландах.
Для сборной Нидерландов победа на чемпионате Европы стала первой в истории. Ранее лучшим результатом голландок был выход в полуфинал в 2009 году.
Сборная России заняла третье место в группе B и не смогла выйти в ¼ финала.
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