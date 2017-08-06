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6 августа 2017, 13:30 | Футбол: Чемпионат Европы | Prosports.kz

Проданы все билеты на финальный матч ЕВРО-2017 среди женщин

На финале ЕВРО-2017 среди женщин с участием Дании и Нидерландов будет аншлаг, передает официальный сайт УЕФА.

В пятницу были раскуплены оставшиеся билеты на решающий поединок, который пройдет в воскресенье в Энсхеде, расположенном в 470 км от датской границы. Встреча начнется в 21:00 по времени Астаны. Таким образом, все шесть матчей турнира с участием хозяек пройдут с аншлагом, причем поединок голландок с англичанками в четверг установил рекорд посещаемости для полуфиналов женского ЕВРО — 27 093 зрителя.
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