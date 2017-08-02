Мажитов и Калмуратов отправились на УТС молодежной сборной Казахстана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Старший тренер молодежной сборной пригласил на эти сборы двух игроков ФК «Атырау» — защитника Даурена Мажитова и полузащитника Куаныша Калмуратова. Футболисты уже сегодня утром вылетели в Алматы.

Ожидается, что они присоединятся к команде «Атырау» в Москве сразу после окончания сборов «молодежки».