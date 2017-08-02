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2 августа 2017, 14:13 | Футбол: Чемпионат Европы | Sports.kz

Мажитов и Калмуратов отправились на УТС молодежной сборной Казахстана

В рамках подготовки Молодежной сборной команды Республики Казахстан-U21, к отборочным матчам Чемпионата Европы 2019 года, Федерация Футбола Казахстана организует учебно-тренировочный сбор в Алматы в период с 2 по 7 августа, говорится в официальном письме ФФК.

В рамках подготовки Молодежной сборной команды Республики Казахстан-U21 к отборочным матчам Чемпионата Европы 2019 года Федерация Футбола Казахстана организует <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в <span class=error>Алматы</span> в период с 2 по 7 августа говорится в официальном письме <span class=error>ФФК</span>. Увеличить
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Старший тренер молодежной сборной пригласил на эти сборы двух игроков ФК «Атырау» — защитника Даурена Мажитова и полузащитника Куаныша Калмуратова. Футболисты уже сегодня утром вылетели в Алматы.

Ожидается, что они присоединятся к команде «Атырау» в Москве сразу после окончания сборов «молодежки».

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