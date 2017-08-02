Мажитов и Калмуратов отправились на УТС молодежной сборной Казахстана
В рамках подготовки Молодежной сборной команды Республики Казахстан-U21, к отборочным матчам Чемпионата Европы 2019 года, Федерация Футбола Казахстана организует
учебно-тренировочный сбор в Алматы в период с 2 по 7 августа, говорится в официальном письме ФФК.
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Старший тренер молодежной сборной пригласил на эти сборы двух игроков ФК «Атырау» — защитника Даурена Мажитова и полузащитника Куаныша Калмуратова. Футболисты уже сегодня утром вылетели в Алматы.
Ожидается, что они присоединятся к команде «Атырау» в Москве сразу после окончания сборов «молодежки».
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