В финале турнира футболисты Кубанского государственного университета победили студентов Университета Лилля (Франция) и стали двукратными чемпионами Европы. Отрадно отметить, что практически все игроки стартового состава в разное время участвовали в Национальной студенческой футбольной лиге.



КубГУ (Россия) — Университет Лилля (Франция) — 2:1 (1:0).

Голы: Правило, 31, 116; Университет Лилля, 85.