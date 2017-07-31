В полуфинале женского Евро-2017 Нидерланды сыграют с Англией, а Дания с Австрией

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Нидерланды обыграли команду Швеции (2:0), Англия оказалась сильнее Франции (1:0), Германия уступил Дании (1:2), а Австрия победила Испанию (1:0). Таким образом, полуфинале будут сыграны следующие матчи: Нидерланды — Англия, Дания — Австрия. Обе встречи состоятся 3 августа.

Сборная России на чемпионате Европы одержала победу над командой Италии (2:1), а затем потерпела поражения в матчах со Швецией (0:2) и Германией (0:2), завершив выступления на стадии группового этапа.