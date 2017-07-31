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31 июля 2017, 0:03 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Английские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 30 июля. Сборная Англии одержала победу над командой Франции со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В матче ¼ финала они победили француженок со счетом 1:0. Увеличить
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Мяч на 60-й минуте забила Джоди Тэйлор.

В полуфинале сборная Англии встретится с командой Нидерландов. Чемпионат Европы завершится 6 августа.
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