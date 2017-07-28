Стали известны все пары ¼ финала женского Евро-2017
Определились все пары ¼ финала чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах.
В заключительном туре сборная Англии обыграла Португалию со счетом 2:1 благодаря голу Никиты Пэррис. Испанки уступили Шотландии, но в споре трёх команд, которые набрали по три очка, заняли первое место по дополнительным показателям.
Таким образом, в первом раунде
Сборная России на чемпионате Европы одержала победу над командой Италии (2:1), а затем потерпела два поражения — в матчах со Швецией (0:2) и Германией (0:2).
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