Стали известны все пары ¼ финала женского Евро-2017

В заключительном туре сборная Англии обыграла Португалию со счетом 2:1 благодаря голу Никиты Пэррис. Испанки уступили Шотландии, но в споре трёх команд, которые набрали по три очка, заняли первое место по дополнительным показателям.

Таким образом, в первом раунде плей-офф будут сыграны следующие матчи: Нидерланды — Швеция, Англия — Франция, Германия — Дания, Австрия — Испания.

Сборная России на чемпионате Европы одержала победу над командой Италии (2:1), а затем потерпела два поражения — в матчах со Швецией (0:2) и Германией (0:2).