Абрамович оплатил 55 тяжело больным детям поездку на Евро-2016

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В течение двух последних лет россиянин пожертвовал £ 232 млн в на благотворительную программу, которая помогает больным детям путешествовать по миру.

Щедрые пожертвования миллиардера помогли группе детей отправиться в тур по Франции, посетить два матча сборной Германии и увидеть победу Ирландии над Италией на групповом этапе турнира. Также дети посетили Диснейленд и осмотрели достопримечательности в Париже и его окрестностях.

«Я не мог поверить, что он настолько он щедр. Он прислал нам денег и сказал: “Спасибо за то, что вы делаете нечто особенное, для меня большая честь помочь вам”. Мы отправили ему электронное письмо с фотографиями. Он действительно заинтересован в том, что мы делаем, и хочет помочь», — сказал основатель благотворительной организации Гилад Солтер.