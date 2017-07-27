Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/30504144/
27 июля 2017, 0:41 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Абрамович оплатил 55 тяжело больным детям поездку на Евро-2016

Владелец «Челси» Роман Абрамович оплатил поездку для 55 тяжело больных детей на чемпионат Европы — 2016, информирует CNN.

Владелец <span class=error>Челси</span> Роман Абрамович оплатил поездку для 55 тяжело больных детей на чемпионат Европы — 2016 информирует CNN. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В течение двух последних лет россиянин пожертвовал £ 232 млн в на благотворительную программу, которая помогает больным детям путешествовать по миру.

Щедрые пожертвования миллиардера помогли группе детей отправиться в тур по Франции, посетить два матча сборной Германии и увидеть победу Ирландии над Италией на групповом этапе турнира. Также дети посетили Диснейленд и осмотрели достопримечательности в Париже и его окрестностях.

«Я не мог поверить, что он настолько он щедр. Он прислал нам денег и сказал: “Спасибо за то, что вы делаете нечто особенное, для меня большая честь помочь вам”. Мы отправили ему электронное письмо с фотографиями. Он действительно заинтересован в том, что мы делаем, и хочет помочь», — сказал основатель благотворительной организации Гилад Солтер.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики