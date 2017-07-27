Абрамович оплатил 55 тяжело больным детям поездку на Евро-2016
Владелец «Челси» Роман Абрамович оплатил поездку для 55 тяжело больных детей на чемпионат Европы — 2016, информирует CNN.
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В течение двух последних лет россиянин пожертвовал £ 232 млн в на благотворительную программу, которая помогает больным детям путешествовать по миру.
Щедрые пожертвования миллиардера помогли группе детей отправиться в тур по Франции, посетить два матча сборной Германии и увидеть победу Ирландии над Италией на групповом этапе турнира. Также дети посетили Диснейленд и осмотрели достопримечательности в Париже и его окрестностях.
«Я не мог поверить, что он настолько он щедр. Он прислал нам денег и сказал: “Спасибо за то, что вы делаете нечто особенное, для меня большая честь помочь вам”. Мы отправили ему электронное письмо с фотографиями. Он действительно заинтересован в том, что мы делаем, и хочет помочь», — сказал основатель благотворительной организации Гилад Солтер.
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