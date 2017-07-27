Сборная Франции сыграла вничью с командой Швейцарии на женском ЧЕ по футболу
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Сборная Франции поделила очки с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу среди женщин, который проходит в Нидерландах.
Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе швейцарок гол забила
В другом матче данной группы сборная Австрии разгромила команду Исландии — 3:0.
Сборные Австрии (7 очков) и Франции (5) заняли первое и второе место в группе C соответственно и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Команды Швейцарии (4) и Исландии (0) завершили борьбу на турнире.
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