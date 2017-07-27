Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/30504041/
27 июля 2017, 0:13 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Сборная Франции сыграла вничью с командой Швейцарии на женском ЧЕ по футболу

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Сборная Франции поделила очки с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу среди женщин, который проходит в Нидерландах.

Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе швейцарок гол забила Ана-Мария Црногорчевич (19-я минута). У француженок отличилась Камиль Абили (76). Команда Франции с 17-й минуты играла вдесятером после удаления Эв Периссе.

В другом матче данной группы сборная Австрии разгромила команду Исландии — 3:0.

Сборные Австрии (7 очков) и Франции (5) заняли первое и второе место в группе C соответственно и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Команды Швейцарии (4) и Исландии (0) завершили борьбу на турнире.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Футболистки сборной Австрии победили команду Исландии и вышли в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 26 июля. Женская сборная Австрии по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Нидерландах.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса