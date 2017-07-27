Сборная Франции сыграла вничью с командой Швейцарии на женском ЧЕ по футболу

Встреча заключительного третьего тура группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе швейцарок гол забила Ана-Мария Црногорчевич (19-я минута). У француженок отличилась Камиль Абили (76). Команда Франции с 17-й минуты играла вдесятером после удаления Эв Периссе.

В другом матче данной группы сборная Австрии разгромила команду Исландии — 3:0.

Сборные Австрии (7 очков) и Франции (5) заняли первое и второе место в группе C соответственно и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Команды Швейцарии (4) и Исландии (0) завершили борьбу на турнире.