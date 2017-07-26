Тренер сборной России призвала повышать количество занимающихся женским футболом

Во вторник сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы по футболу и не смогла пробиться в плей-офф. Турнир проходит в Нидерландах.

«Германия владела пространством, контролировала ход игры, нам сложно было выходить в атаки, не получалось вскрывать оборону немок. Как итог — поражение. Оба пенальти были по делу, вопросов нет. С другой стороны, было бы не так обидно, если бы мы пропустили с игры, а не после 11-метровых ударов», — прокомментировала матч с немками Фомина.

«Чтобы успешно выступать на крупных турнирах, нужно больше внимания уделять развитию детского футбола, повышать количество занимающихся женским футболом, увеличивать конкуренцию. Если же говорить о ближайших целях, то у нас скоро начинается отборочный раунд чемпионата мира — 2019, будем готовиться», — сказала главный тренер российской команды.

«Не могу сказать, что выступить удачней нам помешало отсутствие опыта выступлений в крупных турнирах, на тот же чемпионат Европы мы отбираемся регулярно, но вот там результата не добиваемся. Рада, что удалось одержать первую победу на Евро в истории нашей команды. Этому способствовала наша подготовка к турниру, в ходе которой мы встречались с топовыми соперниками. Да, было много крупных поражений, но этот опыт помог нам научиться держать удар и противостоять лучшим сборным», — подытожила Фомина.

В четвертьфинале немки встретятся с датчанками, которые заняли второе место в группе А. Шведки сыграют с победителем этой группы — сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 29 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.