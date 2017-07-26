Россиянки заплакали из-за пенальти

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Женская сборная России по футболу завершила свое выступление на чемпионате Европы в Нидерландах. В последнем матче группового этапа наши девушки уступили грозной сборной Германии, которая является двукратным чемпионом мира и восьмикратным (к тому же действующим) чемпионом Европы.

До этого команды встречались в официальных матчах девять раз, и абсолютно во всех случаях немки одержали победу. Относительно недавно коллективы сталкивались между собой в квалификации к Евро-2017, и подопечные Штеффи Джонс обыграли россиянок и в гостях (4:0), и дома (2:0).

Вместе с товарищескими встречами история противостояния насчитывала 19 поединков, в которых немки забили 67 мячей, а россиянки — лишь восемь.

Вдобавок ко всему именно от сборной Германии россиянки потерпели свое самое крупное поражение в истории — 0:9. Подобные результаты не оставляли сомнений в том, кто является фаворитом матча.

Надежду болельщикам отечественной команды дарило только то, что на старте группового этапа россиянки сумели вопреки всем прогнозам одолеть сборную Италии со счетом 2:1.

19-летний голкипер Татьяна Щербак творила в том матче чудеса, а прекрасный дальний выстрел Елены Даниловой и точный удар головой ее тезки Елены Морозовой принес россиянкам неожиданную победу. В параллельном матче Германия потеряла очки со Швецией (0:0), и ситуация в группе сложилась как нельзя лучше: отечественная команда возглавляла таблицу, и оставшиеся два матча можно было теоретически попытаться свести хотя бы к ничьей, чтобы обеспечить себе выход из группы.

Однако затем последовало поражение в матче против шведок (0:2), в котором во многом оказалась виновата Татьяна, поймавшая кураж против итальянок, но под грузом ожиданий перенервничавшая уже в следующем матче. На 22-й минуте она напрасно вышла из ворот, и Лотте Шелин после длинного заброса спокойно приняла мяч и пробила по пустым воротам. А в начале второго тайма Щербак неудачно вынесла мяч прямо на ногу Стине Блакстениус, которая продемонстрировала впечатляющий дриблинг, вышла на ударную позицию и безжалостно расстреляла створ ворот.

В итоге с тремя очками в копилке сборная России остро нуждалась в победе над Германией, чтобы выйти в плей-офф турнира, в то время как соперницам было достаточно ничьей.

Но на этот раз чуда не произошло. Россиянки не выглядели сильно слабее своих оппоненток, однако две ошибки привели к назначению двух пенальти (арбитр встречи была безжалостна), и сухой победе Бундестим со счетом 2:0.

Первый 11-метровый был назначен уже на 10-й минуте. Центральный защитник Дарья Макаренко сфолила в штрафной на немецком форварде Манди Ислакер (причем нарушение было довольно спорным), но судья встречи уверенно указала на «точку». Любопытно, что сама же Дарья получила травму в этом эпизоде и вскоре была заменена на Екатерину Морозову. Тем временем защитница сборной Германии Бабетт Петер четко пробила в левый угол — Щербак угадала направление, однако не сумела дотянуться до мяча.

На старте второго тайма полузащитник Маргарита Черномырдина схватила за футболку Сару Дебриц и несколько секунд тащила ее из штрафной обратно к центру поля. В этом случае с назначением пенальти было уже сложно спорить.

На этот раз вышла пробивать Дженнифер Марожан. Щербак снова угадала угол, но ей не хватило длины рук и тела, чтобы достать мяч, который был послан впритирку с правой штангой.

Спустя десять минут наставница сборной России Елена Фомина заменила провинившуюся Черномырдину на форварда Надежду Карпову, пойдя на рискованный шаг: с этого момента команда играла в два нападающих, чего ранее на этом турнире не происходило.

Однако перестройка коллектива на предельно атакующий режим не принес желаемых результатов: счет на табло остался прежним, а команда Германии до самого финального свистка продолжала владеть территориальным преимуществом и имела возможности довести дело до разгрома.

После завершения встречи россиянки едва сдерживали слезы. Проиграть из-за пенальти всегда обидно, а в этом случае это поражение означало еще и вылет из турнира, который начинался так многообещающе.

Отечественная команда с тремя очками заняла третье место в группе и наряду с итальянками, которые стали четвертыми, покинула Евро. В плей-офф могли пройти только два коллектива, и Германия (семь очков) со Швецией (четыре) в жесткой борьбе отвоевали себе эти места.

Однако наших девушек стоит поблагодарить хотя бы за то, что они ни в одном матче не выглядели беззащитно, до самого конца демонстрировали недюжинный характер и ни в коем случае не бросали играть. К тому же, своей громкой победой над Италией они дали стране понять, что в России есть неплохой женский футбол, и если его начать развивать так же, как это уже делают в Германии, при должном энтузиазме результаты не заставят себя долго ждать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Женская сборная России проигрывает Германии матч <a href="https://twitter.com/UEFAWomensEURO">@UEFAWomensEURO</a> и покидает турнир.<br>Счет 0:2, оба гола с пенальти.<br>Спасибо, <a href="https://twitter.com/WomenRussia">@WomenRussia</a>! <a href="https://t.co/MEZTf4ymQh">pic.twitter.com/MEZTf4ymQh</a></p>— Женская сборная (@WomenRussia) <a href="https://twitter.com/WomenRussia/status/889948200756535297">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>