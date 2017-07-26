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https://sport.mail.ru/news/football-euro/30493160/
26 июля 2017, 1:08 | Футбол: Чемпионат Европы | Газета.Ру

Россиянки заплакали из-за пенальти

Женская сборная России по футболу проиграла Германии и покинула чемпионат Европы — 2017 после группового этапа. В ворота россиянок было назначено два пенальти, которые принесли немкам победу, а голов с игры зрители так и не увидели. Отечественная команда остановилась в одном балле от второго места в группе, которое позволяло пройти в плей-офф.

Женская сборная России по футболу проиграла Германии и покинула чемпионат Европы — 2017 после группового этапа. В ворота россиянок было назначено два пенальти которые принесли немкам победу а голов с игры зрители так и не увидели. Отечественная команда остановилась в одном балле от второго места в группе которое позволяло пройти в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Женская сборная России по футболу завершила свое выступление на чемпионате Европы в Нидерландах. В последнем матче группового этапа наши девушки уступили грозной сборной Германии, которая является двукратным чемпионом мира и восьмикратным (к тому же действующим) чемпионом Европы.

До этого команды встречались в официальных матчах девять раз, и абсолютно во всех случаях немки одержали победу. Относительно недавно коллективы сталкивались между собой в квалификации к Евро-2017, и подопечные Штеффи Джонс обыграли россиянок и в гостях (4:0), и дома (2:0).

Вместе с товарищескими встречами история противостояния насчитывала 19 поединков, в которых немки забили 67 мячей, а россиянки — лишь восемь.

Вдобавок ко всему именно от сборной Германии россиянки потерпели свое самое крупное поражение в истории — 0:9. Подобные результаты не оставляли сомнений в том, кто является фаворитом матча.

Надежду болельщикам отечественной команды дарило только то, что на старте группового этапа россиянки сумели вопреки всем прогнозам одолеть сборную Италии со счетом 2:1.

19-летний голкипер Татьяна Щербак творила в том матче чудеса, а прекрасный дальний выстрел Елены Даниловой и точный удар головой ее тезки Елены Морозовой принес россиянкам неожиданную победу. В параллельном матче Германия потеряла очки со Швецией (0:0), и ситуация в группе сложилась как нельзя лучше: отечественная команда возглавляла таблицу, и оставшиеся два матча можно было теоретически попытаться свести хотя бы к ничьей, чтобы обеспечить себе выход из группы.

Однако затем последовало поражение в матче против шведок (0:2), в котором во многом оказалась виновата Татьяна, поймавшая кураж против итальянок, но под грузом ожиданий перенервничавшая уже в следующем матче. На 22-й минуте она напрасно вышла из ворот, и Лотте Шелин после длинного заброса спокойно приняла мяч и пробила по пустым воротам. А в начале второго тайма Щербак неудачно вынесла мяч прямо на ногу Стине Блакстениус, которая продемонстрировала впечатляющий дриблинг, вышла на ударную позицию и безжалостно расстреляла створ ворот.

В итоге с тремя очками в копилке сборная России остро нуждалась в победе над Германией, чтобы выйти в плей-офф турнира, в то время как соперницам было достаточно ничьей.

Но на этот раз чуда не произошло. Россиянки не выглядели сильно слабее своих оппоненток, однако две ошибки привели к назначению двух пенальти (арбитр встречи была безжалостна), и сухой победе Бундестим со счетом 2:0.

Первый 11-метровый был назначен уже на 10-й минуте. Центральный защитник Дарья Макаренко сфолила в штрафной на немецком форварде Манди Ислакер (причем нарушение было довольно спорным), но судья встречи уверенно указала на «точку». Любопытно, что сама же Дарья получила травму в этом эпизоде и вскоре была заменена на Екатерину Морозову. Тем временем защитница сборной Германии Бабетт Петер четко пробила в левый угол — Щербак угадала направление, однако не сумела дотянуться до мяча.

На старте второго тайма полузащитник Маргарита Черномырдина схватила за футболку Сару Дебриц и несколько секунд тащила ее из штрафной обратно к центру поля. В этом случае с назначением пенальти было уже сложно спорить.

На этот раз вышла пробивать Дженнифер Марожан. Щербак снова угадала угол, но ей не хватило длины рук и тела, чтобы достать мяч, который был послан впритирку с правой штангой.

Спустя десять минут наставница сборной России Елена Фомина заменила провинившуюся Черномырдину на форварда Надежду Карпову, пойдя на рискованный шаг: с этого момента команда играла в два нападающих, чего ранее на этом турнире не происходило.

Однако перестройка коллектива на предельно атакующий режим не принес желаемых результатов: счет на табло остался прежним, а команда Германии до самого финального свистка продолжала владеть территориальным преимуществом и имела возможности довести дело до разгрома.

После завершения встречи россиянки едва сдерживали слезы. Проиграть из-за пенальти всегда обидно, а в этом случае это поражение означало еще и вылет из турнира, который начинался так многообещающе.

Отечественная команда с тремя очками заняла третье место в группе и наряду с итальянками, которые стали четвертыми, покинула Евро. В плей-офф могли пройти только два коллектива, и Германия (семь очков) со Швецией (четыре) в жесткой борьбе отвоевали себе эти места.

Однако наших девушек стоит поблагодарить хотя бы за то, что они ни в одном матче не выглядели беззащитно, до самого конца демонстрировали недюжинный характер и ни в коем случае не бросали играть. К тому же, своей громкой победой над Италией они дали стране понять, что в России есть неплохой женский футбол, и если его начать развивать так же, как это уже делают в Германии, при должном энтузиазме результаты не заставят себя долго ждать.
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Россиянки не смогли выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

Россиянки не смогли выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

ТАСС, 25 июля. Женская сборная России проиграла команде Германии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы по футболу и не смогла пробиться в плей-офф. Турнир проходит в Нидерландах.
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