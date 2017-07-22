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22 июля 2017, 9:53 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Тренер: Российские футболистки будут хорошо готовы к матчу ЧЕ с немками

ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по футболу будет хорошо подготовится к третьему матчу группового этапа чемпионата Европы против команды Германии. Об этом заявила главный тренер российской сборной Елена Фомина, слова которой приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы. После этого поражения россиянки опустились с первого на третье место в группе B. В их активе три очка, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). На первом месте располагаются шведки (4 очка), на втором — немки (4), на четвертом — итальянки (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

«Пока еще рано говорить о следующем матче, но сборная Германии — топ-команда. Мы будем хорошо подготовлены к игре. У нас еще есть шанс в игре против команды Германии, чтобы выйти в плей-офф», — сказала Фомина.

Встреча сборных России и Германии пройдет 25 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.
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