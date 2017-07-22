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22 июля 2017, 9:55 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Фомина: Мощь и атлетизм шведских футболисток взяли свое в матче ЧЕ с россиянками

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. Мощь и атлетизм футболисток сборной Швеции взяли свое в матче группового этапа чемпионата Европы с командой России, заявила главный тренер россиянок Елена Фомина.

Встреча группы В, прошедшая в пятницу в Девентере (Нидерланды), завершилась со счетом 2:0 в пользу шведок.

«Понятно, что они (шведские футболистки) мощные, агрессивные. Как раз то, за что мы переживали — стандартные положения — как раз два мяча и пропустили. Не хватило немножко концентрации. Мощь и атлетизм шведок взяли свое. Но в целом девчонки достойно выглядели, боролись», — сказала Фомина, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

«Сложно сказать, кто сыграл на пять из пяти, когда мы проиграли 0:2. Возможно, (Елена) Морозова, (Елена) Данилова, из них кто-то», — добавила она.

По словам Фоминой, для футболисток сборной России «сейчас главное — восстановиться и прийти в себя, потому что впереди точно такой же тяжелый матч».

25 июля сборная России в заключительной встрече группового этапа в Утрехте сыграет с командой Германии.
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