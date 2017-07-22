Россиянки не совладали с нервами

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Триумфальная и неожиданная для многих победа сборной России над итальянками (2:1) в стартовом матче проходящего в Нидерландах женского чемпионата Европы — 2017, как это обычно бывает, активизировала интерес к этому разделу самого популярного спорта на планете в стране — футболистки национальной команды внезапно стали обсуждаться почти так же часто, как и игроки-мужчины.

В этих условиях от девушек, естественно, ждали позитивного результата во второй встрече группы со шведками, на секундочку, обладательницами серебряных медалей Олимпийских игр-2016, — в турнире в Рио-де-Жанейро в прошлом году Швеция уступила лишь по-настоящему грозным немкам, да и то с минимальной разницей (1:2).

В то же время набирать очки для выхода из квартета (о котором еще совсем недавно никто всерьез и не помышлял) в матче с «Тре крунур» было едва ли не обязательно, так как четвертой командой в группе волею жребия оказалась все та же Германия (а это уже вообще запредельный уровень).

При этом к игре второго тура подопечные Елены Фоминой подходили в качестве лидеров четверки: на старте турнира шведки и немки разошлись миром, не сумев распечатать ворота друг друга.

В преддверии встречи удачи россиянкам пожелал бывший главный тренер мужской сборной России Гус Хиддинк, автор самого красивой истории в исполнении национальной команды последнего двадцатилетия (как минимум).

«Ваша команда добилась великолепного результата во встрече с Италией, — сказал наставник пресс-службе женского коллектива. — И именно поэтому сейчас я держу в своих руках футболку лучшего игрока того поединка — Елены Морозовой. Но даже она не сможет сделать ничего без поддержки болельщиков в игре против Швеции 21 июля, после которой будет уже последний тур группового раунда, а затем и плей-офф, в котором команда закончит турнир с хорошим результатом.

Я желаю вам успеха и всего самого лучшего. Бейтесь за Россию.

Сложно сказать, подействовали ли слова голландца на российскую команду, однако в матче против Швеции отечественной сборной удалось вновь показать в целом качественный футбол и не позволить настроенным на борьбу соперницам полностью властвовать на поле.

В этой ситуации еще более обидно, что оба мяча в ворота россиянок влетели не после классных и отлаженных комбинаций противниц, а после своих же ошибок.

Причем дважды роковую оплошность совершила голкипер сборной России Татьяна Щербак.

На 22-й минуте после верхового паса с центра поля вратарь неудачно сыграла на выходе, не сумев дотянуться до мяча, благодаря чему Лотте Шелин оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. А уже на старте второй половины Щербак, вынося мяч от ворот, фактически сделала голевую передачу на Стину Блакстениус, вышедшую в результате перехвата и серии хитрых финтов на ударную позицию и в результате удвоившую счет.

Справедливости ради стоит отметить, что в оставшихся эпизодах Татьяна больше выручала, нежели ошибалась (а выручать приходилось немало).

«Мы старались сделать все возможное, и обидно, конечно, что пропустили те голы, которые сами себе и привезли, — сказала после окончания игры полузащитник российской команды Анна Чоловяга. — Где-то, наверное, не хватило концентрации и внимания.

Таню Щербак никто не винил — всякое бывает. Наоборот, поддержали друг друга.

В свою очередь защитник Дарья Макаренко по завершении матча отметила, что команде не удалась и игра в атаке, что также сыграло свою роль в итоговом фиаско.

«Я разочарована. Пропустили два «неигровых» мяча — очень плохо. Плюс не можем забить: возможно, если бы нам это удалось, как-то по-другому бы встреча в итоге сложилась.

При это все сегодня бились, все — молодцы, — передает слова Макаренко пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в параллельном поединке второго тура в группе B, в котором встречались немки и итальянки, победу со счетом 2:1 одержала бундестим, забив победный гол с пенальти в середине второго тайма.

Таким образом, на данный момент россиянки занимают третье место в квартете и для попадания в плей-офф турнира им в заключительной игре группового этапа нужно обыгрывать сборную Германию, восьмикратных (!) чемпионок Европы.

Матч Россия — Германия состоится 25 июля.