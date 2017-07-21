Российские футболистки проиграли шведкам в матче чемпионата Европы

В составе победительниц забитыми мячами отметились Лотта Шелин (22-я минута) и Стина Блакстениус (51-я минута).

После этого поражения россиянки опустились с первого на второе место в группе B. В их активе 3 очка после двух встреч, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). Шведки вышли на первое место, набрав 4 очка.

В последнем туре группового раунда сборная России сыграет со сборной Германии. Шведки встретятся с итальянками. Оба матча пройдут 25 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.