Решение об оперативном изменении в сетке вещания телеканала было принято из-за переноса матча РФПЛ между ЦСКА — «Локомотив» с 22 на 21 июля. Игру перенесли на пятницу в связи с участием клубов в квалификационных матчах еврокубков.



Прямая трансляция матча между сборными России и Германии остаётся без изменений и будет показана 25 июля в 21:40 мск в эфире «Матч ТВ», сообщает пресс-служба телеканала.