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19 июля 2017, 17:14 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Трансляция матча женской сборной РФ на ЧЕ перенесена из-за игры ЦСКА — «Локо»

Прямая трансляция матча с участием сборной России против сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу среди женщин, ранее запланированная на 18:55 мск 21 июля, будет перенесена на 21:25 мск и показана в записи.

Решение об оперативном изменении в сетке вещания телеканала было принято из-за переноса матча РФПЛ между ЦСКА — «Локомотив» с 22 на 21 июля. Игру перенесли на пятницу в связи с участием клубов в квалификационных матчах еврокубков.

Прямая трансляция матча между сборными России и Германии остаётся без изменений и будет показана 25 июля в 21:40 мск в эфире «Матч ТВ», сообщает пресс-служба телеканала.
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