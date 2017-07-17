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17 июля 2017, 22:04 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Мутко надеется, что россиянки смогут выйти из группы на чемпионате Европы по футболу

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил надежду, что женская национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

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В понедельник сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в своем первом матче на чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Нидерландах. Для российской сборной эта победа стала первой в финальной части чемпионатов Европы. В предыдущих 12 встречах финальных турниров россиянки потерпели девять поражений и трижды сыграли вничью.

«Девчонки молодцы, но впереди их ждут грозные команды Швеции и Германии. Сегодня они бились старались и сумели одержать историческую победу. Поздравляю их с этим результатом. С такой командой у нас начнется развитие женского футбола», — считает Мутко.

«Конкурентки у них серьезные — две топовые команды. Россиянкам не очень повезло с жеребьевкой, поэтому трудно предсказать, выйдут ли они группы. Но будем на это надеяться до последнего. Видно, как стараются тренерский штаб и сами футболистки», — сказал собеседник ТАСС.

Также в группе B выступают сборные Германии и Швеции, которые свой матч проведут позднее в понедельник. Во втором туре группового этапа россиянки сыграют со шведками, итальянки — с немками, обе встречи пройдут 21 июля. В следующий раунд турнира пройдут две лучшие команды из группы.
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