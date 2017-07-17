Футболистки сборной Нидерландов победили команду Норвегии в матче чемпионата Европы

Единственный гол на 66-й минуте забила Шанис ван де Санден. В другом матче группы А сборная Дании нанесла поражение команде Бельгии с аналогичным счетом, гол забила Санне Тролсгард (6).

В следующем матче голландские футболистки сыграют 20 июля с командой Дании, в тот же день сборная Норвегии проведет встречу с бельгийками.

Чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года, с 1969-го проходили неофициальные турниры. Семь раз чемпионками Европы становились немки, лишь в 1993 году титул удалось завоевать норвежской сборной.