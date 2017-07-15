Сборная Англии выиграла чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. Сборная Англии выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет, который проходил в Грузии.
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В финальном матче, который прошел в Тбилиси в субботу, англичане победили сверстников из сборной Португалии со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты футболистами сборной Англии. Чужие ворота поразили Иса Сулиман (50-я минута) и Лукас Нмеча (68), а Дюжон Стерлинг (56) записал на свой счет автогол. На 86-й минуте англичане остались в меньшинстве — за две желтых карточки был удален Тайо Эдун.
Турнир проводится с 1948 года — сначала под названием Юниорский турнир ФИФА, с 1980 года он стал называться чемпионат Европы для юношей до 18 лет, а с 2001 года организаторы повысили возраст участников, и турнир получил нынешнее название.
Англичане впервые завоевали золото в современной истории турнира.
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