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12 июля 2017, 21:12 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Англия сыграет с Португалией в финале ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы—2017 U19, который проходит в Грузии, в полуфинале сборная Англии обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» и завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан.

Победный мяч в этой встрече был забит в самой концовке. На третьей компенсированной минуте точный удар нападающего Лукаса Нмечи принёс победу английской сборной.

В другой полуфинальной паре ранее сборная Португалии обыграла команду Нидерландов со счётом 1:0. Таким образом, сборная Англии встретится в финале с командой Португалии. Решающая встреча чемпионата Европы—2017 U19 запланирована на 15 июля.
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На чемпионате Европы—2017 U19, который проходит в Грузии, в полуфинале сборная Португалии обыграла команду Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Давид Петриашвили» и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальцев.
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