Англия сыграет с Португалией в финале ЧЕ-2017 U19

Победный мяч в этой встрече был забит в самой концовке. На третьей компенсированной минуте точный удар нападающего Лукаса Нмечи принёс победу английской сборной.

В другой полуфинальной паре ранее сборная Португалии обыграла команду Нидерландов со счётом 1:0. Таким образом, сборная Англии встретится в финале с командой Португалии. Решающая встреча чемпионата Европы—2017 U19 запланирована на 15 июля.