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12 июля 2017, 18:52 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Португалия обыграла Нидерланды и вышла в финал ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы—2017 U19, который проходит в Грузии, в полуфинале сборная Португалии обыграла команду Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Давид Петриашвили» и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальцев.

В составе победителей единственный гол на 24-й минуте записал на свой счёт полузащитник Жедсон Фернандеш.

В другой полуфинальной паре сегодня сыграют сборные Англии и Чехии. Начало встречи — 19:00 по московскому времени. Финал чемпионата Европы—2017 U19 запланирован на 15 июля.
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