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На 70-й минуте футболисты сборной Чехии побежали к трибунам праздновать второй гол в ворота соперника, и грузинские болельщики стали кидать в игроков бутылки с водой, банки из-под прохладительных напитков и другие предметы.

Также досталось главному арбитру встречи — датчанину Мадсу-Кристофферу Кристофферсену: в него попал тупой предмет. Судья принял решение приостановить матч. Бригада арбитров и сборная Чехии покинули поле.

Игра была возобновлена через 10 минут и закончилась победой чехов со счётом 2:0, в результате чего они со второго места в группе вышли в полуфинал турнира. Грузия заняла третью строчку и покинула Евро.