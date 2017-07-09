Матч ЧЕ-2017 U19 Чехия — Грузия был прерван на 10 минут из-за поведения фанатов
Матч группового этапа чемпионата Европы — 2017 U19 между сборными Чехии и Грузии (2:0) был прерван в связи с поведением болельщиков на стадионе в Тбилиси, пишет «Sputnik Грузия».
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Видимо, что-то случилось...
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На 70-й минуте футболисты сборной Чехии побежали к трибунам праздновать второй гол в ворота соперника, и грузинские болельщики стали кидать в игроков бутылки с водой, банки
Также досталось главному арбитру встречи — датчанину
Игра была возобновлена через 10 минут и закончилась победой чехов со счётом 2:0, в результате чего они со второго места в группе вышли в полуфинал турнира. Грузия заняла третью строчку и покинула Евро.
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