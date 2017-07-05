Грузия выиграла у Швеции, Португалия победила Чехию на юношеском Euro
Сборная Грузии победила Швецию в матче группового турнира чемпионата Европы для игроков до 19 лет.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В другом поединке португальцы одолели Чехию и обеспечили себе выход в полуфинал турнира.
Чемпионат Европы
Игроки до 19 лет
Групповой турнир
Группа A
Грузия — Швеция — 2:1 (0:0).
Чехия — Португалия — 1:2 (0:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter