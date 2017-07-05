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5 июля 2017, 22:12 | Футбол: Чемпионат Европы | Спорт-Экспресс

Грузия выиграла у Швеции, Португалия победила Чехию на юношеском Euro

Сборная Грузии победила Швецию в матче группового турнира чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

Сборная Грузии победила Швецию в матче группового турнира чемпионата Европы для игроков до 19 лет. Увеличить
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В другом поединке португальцы одолели Чехию и обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет

Групповой турнир

Группа A

Грузия — Швеция — 2:1 (0:0).

Чехия — Португалия — 1:2 (0:0).
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