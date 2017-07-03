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3 июля 2017, 12:19 | Футбол: Чемпионат Европы | PROСПОРТ - Казахстан

Эктор Бельерин перечислил 19 тысяч фунтов пострадавшим от пожара в Лондоне

Футболист «Арсенала» и молодежной сборной Испании пообещал перед стартом Евро U-21, что за каждую минуту проведенную на поле, перечислит по 50 фунтов пострадавшим от пожара в Лондоне.

По окончании турнира Эктор сдержал обещание и отправил 19 тысяч 50 фунтов за 381 минуту на поле.

«Я обещал перечислить по 50 фунтов за каждую минуту игры на Евро, и я сделаю это, — написал Бельерин в «инстаграме».

Напомним, молодежная сборная Испании проиграла в финале Германии со счетом 0:1.

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