6 игроков сборной Германии попали в символическую сборную Евро-2017 U21
В символическую сборную молодежного Евро-2017 попали сразу шестеро представителей Германии, которая завоевала золото.
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Финалисты турнира — испанцы — представлены тремя футболистами, информирует официальный сайт УЕФА.
Символическая сборная Евро-2017 U21: вратарь — Юлиан Поллерсбек; защитники — Йереми Толян, Никлас Штарк (все — Германия), Милан Шкриньяр (Словакия); полузащитники — Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Максимилиан Майер (все — Германия), Даниель Себальос, Сауль, Марко Асенсио (все — Испания); нападающий — Федерико Бернардески (Италия).
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