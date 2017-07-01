Хавбек «Бетиса» Себальос признан лучшим игроком молодежного ЧЕ по футболу
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Полузащитник «Бетиса» и молодежной сборной Испании по футболу (игроки не старше 21 года) Дани Себальос признан самым ценным игроком завершившегося в пятницу молодежного чемпионата Европы.
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Себальоса признала лучшим комиссия УЕФА, состоявшая из шести человек. 20-летний игрок получил приз после пятничного финала, в котором испанцы уступили немцам — 0:1.
Данная награда вручалась в первый раз. Она заменила приз «Золотой игрок», который в разное время получали такие звезды мирового футбола, как Петер Чех, Андреа Пирло и Хуан Мата.
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