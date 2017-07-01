Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/30247965/
1 июля 2017, 1:32 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Хавбек «Бетиса» Себальос признан лучшим игроком молодежного ЧЕ по футболу

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Полузащитник «Бетиса» и молодежной сборной Испании по футболу (игроки не старше 21 года) Дани Себальос признан самым ценным игроком завершившегося в пятницу молодежного чемпионата Европы.

Полузащитник <span class=error>Бетиса</span> и молодежной сборной Испании по футболу (игроки не старше 21 года) Дани Себальос признан самым ценным игроком завершившегося в пятницу молодежного чемпионата Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Себальоса признала лучшим комиссия УЕФА, состоявшая из шести человек. 20-летний игрок получил приз после пятничного финала, в котором испанцы уступили немцам — 0:1.

Данная награда вручалась в первый раз. Она заменила приз «Золотой игрок», который в разное время получали такие звезды мирового футбола, как Петер Чех, Андреа Пирло и Хуан Мата.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Испании U-21
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Еще 1 новость  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева