«Даже не вел подсчет ударов противника»

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Англия — Германия — 2:2 (3:4).

Полуфинальный матч молодежного Евро-2017 (U-21) между сборными Англии и Германии многие воспринимали сквозь призму финала турнира 2009 года, когда немцы, ведомые нынешними звездами взрослой национальной команды (Месутом Озилом, Мануэлем Нойером, Сами Хедирой и многими другими) попросту уничтожили Джо Харта, Тео Уолкотта и компанию, забив четыре безответных мяча.

Первая 20-минутка реванша восьмилетней выдержки оказалась не менее многообещающей относительно количества забитых мячей во встрече.

— команды не стали «прощупывать» оппонента, ринувшись к чужим воротам едва ли не сразу же после стартового свистка.

Самый опасный момент на данном отрезке игры создали англичане: это Демарай Грей благодаря несогласованности защитников бундестим получил возможность выйти на очную схватку с голкипером Юлианом Поллерсбеком, но не сумел переиграть того в ближнем бою, при том что пробить из пределов штрафной ему оборонцы позволили аж дважды.

Первый гол в поединке со сверхсобытийным по числу возможностей у обеих коллективов открыть счет началом, впрочем, был забит лишь на 35-й минуте.

Отличился Дейви Зельке, из сенсационного «Лейпцига», блестяще использовавший мягкий навес партнера.

Отыграться британцы смогли уже спустя несколько минут — результативный удар на свой счет записал все тот же Грей, оказавшийся самым расторопным при неразберихе в штрафной Поллерсбека после розыгрыша углового.

При этом на старте второй половины подопечные Адриана Бутройда и вовсе захватили лидерство: немецкие защитники вновь сыграли слишком субтильно вблизи собственных ворот, позволил Уиллу Хьюзу после серии удачных финтов без всяких препятствий отдать идеальную передачу на уже набегавшего во вратарскую Тэмми Абрахама, и у того не было просто ни единого шанса промахнуться.

Однако удержать преимущество до завершения основного времени матча юные «львы» не смогли — на 70-й минуте подачу с углового в исполнении Макса Майера блестящим ударом головой замкнул Феликс Платте.

Больше результативных ударов до истечения обязательных 90+ минут во встрече Евро, проходящего в Польше, зрители не увидели.

Не отличились оппоненты и в овертайме (хотя некоторые шансы для этого были), и арбитром было объявлена серия пенальти — пришло, как оказалось позднее, время Поллерсбека, дважды помешавшего англичанам забить, благодаря чего его сборная пробилась в финал.

По окончании игры вратаря переполняли эмоции.

«До сих пор не могу поверить, что мы выиграли. Когда я отбил второй пенальти, я думал… Я просто не мог осознать это. Я видел лишь толпу людей, бежавшую на меня. И на самом деле я даже не вел подсчет ударам противника, так как.

я попросту потерялся в своем собственном фильме, — передает слова голкипера официальный сайт УЕФА.

Главный тренер бундестим Штефан Кунц после завершения матча был не менее поэтичен.

«Что я сказал своим игрокам перед стартом встречи? Я сказал им, что хочу, чтобы ребенок, смотрящий наш поединок против англичан, отметил стрижки и модные бутсы футболистов моей команды. А отец, сидящий рядом с ним, восхитился тем, что каждый из членов коллектива пробежал не менее 12 км и выкладывался со страстью и эмоциями», — цитирует наставника Daily Mail.

Визави Кунца Бутройд в свою очередь признался, что его подопечные полностью опустошены поражением.

«Мы полностью опустошены из-за этого поражения — финал был так близко. Мои игроки отдали всех себя на этом турнире, выучив тяжелые уроки прошлого, однако не смогли добиться желаемого», — сказал специалист.

«Он держался большим молодцом в раздевалке, — рассказал о состоянии Нейтана Редмонда, не реализовавшего решающий послематчевый удар, автор первого гола англичан Грей. — Когда нашу команду нужно «разбудить», делает это именно Нейтан.

И после матча я обнял его за плечо — это же в другом случае он сделал бы и для меня.

Испания — Италия — 3:1.

В параллельном полуфинале Евро-2017 встречались сборные Испании и Италии, наполненные столь громкими именами, что командам было впору убирать из названия турнира уточнение U-21.

Дополнительного интереса встрече добавлял тот факт, что.

именно испанцы и итальянцы являются самыми титулованными сборными молодежного чемпионата Европы, который покорялся им соответственно четыре и пять раз соответственно.

При этом уже через пару дней «Красная фурия» может сравняться со «Скуадра Адзуррой» по количеству выигранных кубком первенства.

Именно подопечные Альберта Селадеса сыграют в решающем поединке с немцами, за что благодарить они целиком и полностью должны Сауля, оформившего хет-трик из голов на «любой вкус» в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

В свою очередь итальянцы, после первого результативного удара игрока «Атлетико», оставшиеся в меньшинстве из-за удаления Роберто Гальярдини, сумели ответить на бенефис испанца лишь попаданием Федерико Бернардески.

После финального свистка полузащитник победителей Маркос Льоренте заявил, что у его команды остались силы на финал.

«Мы приблизились к своей цели — для выхода в финал нам пришлось одолеть множество серьезных соперников, но мы сделали это. Мы будем готовы к решающему матчу, так как запасные у нас есть на всех», — передает слова хавбека AS.

«Сауль и Даниель Себальос, отдавший голевой пас, провели фантастический матч, но заслуживают похвалы не только они, а вообще все игроки команды», — заявил защитник Хорхе Мере.

«Перед турниром перед нами поставили цель — финал, — сообщил после финального свистка главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. — Но в итоге мы оказались в числе четырех лучших команд. Думаю, это очень хороший результат. Сегодня мы даже вдесятером сумели сравнять счет. Несмотря на все трудности, я не могу требовать большего от этой юной команды.

Разница в классе велика. У нас, конечно, есть футболисты, выступающие в серии А, а они берут в состав Сауля, сыгравшего 20 или 30 матчей в Лиге чемпионов.