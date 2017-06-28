«Даже не вел подсчет ударов противника»
Вратарь сборной Германии Юлиан Поллерсбек после победы по пенальти над англичанами в полуфинале Евро-2017 (U-21) признался, что по ходу послематчевой серии пребывал в «своем собственном фильме», а главный тренер итальянцев Луиджи Ди Бьяджо, подопечных которого в финал турнира не пустили испанцы, посетовал на ощутимую разницу в мастерстве команд — накануне стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу.
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Англия — Германия — 2:2 (3:4).
Полуфинальный матч молодежного Евро-2017 (U-21) между сборными Англии и Германии многие воспринимали сквозь призму финала турнира 2009 года, когда немцы, ведомые нынешними звездами взрослой национальной команды (Месутом Озилом, Мануэлем Нойером, Сами Хедирой и многими другими) попросту уничтожили Джо Харта, Тео Уолкотта и компанию, забив четыре безответных мяча.
Первая 20-минутка реванша восьмилетней выдержки оказалась не менее многообещающей относительно количества забитых мячей во встрече.
— команды не стали «прощупывать» оппонента, ринувшись к чужим воротам едва ли не сразу же после стартового свистка.
Самый опасный момент на данном отрезке игры создали англичане: это Демарай Грей благодаря несогласованности защитников бундестим получил возможность выйти на очную схватку с голкипером Юлианом Поллерсбеком, но не сумел переиграть того в ближнем бою, при том что пробить из пределов штрафной ему оборонцы позволили аж дважды.
Первый гол в поединке со сверхсобытийным по числу возможностей у обеих коллективов открыть счет началом, впрочем, был забит лишь на 35-й минуте.
Отличился Дейви Зельке, из сенсационного «Лейпцига», блестяще использовавший мягкий навес партнера.
Отыграться британцы смогли уже спустя несколько минут — результативный удар на свой счет записал все тот же Грей, оказавшийся самым расторопным при неразберихе в штрафной Поллерсбека после розыгрыша углового.
При этом на старте второй половины подопечные Адриана Бутройда и вовсе захватили лидерство: немецкие защитники вновь сыграли слишком субтильно вблизи собственных ворот, позволил Уиллу Хьюзу после серии удачных финтов без всяких препятствий отдать идеальную передачу на уже набегавшего во вратарскую Тэмми Абрахама, и у того не было просто ни единого шанса промахнуться.
Однако удержать преимущество до завершения основного времени матча юные «львы» не смогли — на 70-й минуте подачу с углового в исполнении Макса Майера блестящим ударом головой замкнул Феликс Платте.
Больше результативных ударов до истечения обязательных 90+ минут во встрече Евро, проходящего в Польше, зрители не увидели.
Не отличились оппоненты и в овертайме (хотя некоторые шансы для этого были), и арбитром было объявлена серия пенальти — пришло, как оказалось позднее, время Поллерсбека, дважды помешавшего англичанам забить, благодаря чего его сборная пробилась в финал.
По окончании игры вратаря переполняли эмоции.
«До сих пор не могу поверить, что мы выиграли. Когда я отбил второй пенальти, я думал… Я просто не мог осознать это. Я видел лишь толпу людей, бежавшую на меня. И на самом деле я даже не вел подсчет ударам противника, так как.
я попросту потерялся в своем собственном фильме, — передает слова голкипера официальный сайт УЕФА.
Главный тренер бундестим Штефан Кунц после завершения матча был не менее поэтичен.
«Что я сказал своим игрокам перед стартом встречи? Я сказал им, что хочу, чтобы ребенок, смотрящий наш поединок против англичан, отметил стрижки и модные бутсы футболистов моей команды. А отец, сидящий рядом с ним, восхитился тем, что каждый из членов коллектива пробежал не менее 12 км и выкладывался со страстью и эмоциями», — цитирует наставника Daily Mail.
Визави Кунца Бутройд в свою очередь признался, что его подопечные полностью опустошены поражением.
«Мы полностью опустошены
«Он держался большим молодцом в раздевалке, — рассказал о состоянии Нейтана Редмонда, не реализовавшего решающий послематчевый удар, автор первого гола англичан Грей. — Когда нашу команду нужно «разбудить», делает это именно Нейтан.
И после матча я обнял его за плечо — это же в другом случае он сделал бы и для меня.
Испания — Италия — 3:1.
В параллельном полуфинале Евро-2017 встречались сборные Испании и Италии, наполненные столь громкими именами, что командам было впору убирать из названия турнира уточнение U-21.
Дополнительного интереса встрече добавлял тот факт, что.
именно испанцы и итальянцы являются самыми титулованными сборными молодежного чемпионата Европы, который покорялся им соответственно четыре и пять раз соответственно.
При этом уже через пару дней «Красная фурия» может сравняться со «Скуадра Адзуррой» по количеству выигранных кубком первенства.
Именно подопечные Альберта Селадеса сыграют в решающем поединке с немцами, за что благодарить они целиком и полностью должны Сауля, оформившего
В свою очередь итальянцы, после первого результативного удара игрока «Атлетико», оставшиеся в меньшинстве
После финального свистка полузащитник победителей Маркос Льоренте заявил, что у его команды остались силы на финал.
«Мы приблизились к своей цели — для выхода в финал нам пришлось одолеть множество серьезных соперников, но мы сделали это. Мы будем готовы к решающему матчу, так как запасные у нас есть на всех», — передает слова хавбека AS.
«Сауль и Даниель Себальос, отдавший голевой пас, провели фантастический матч, но заслуживают похвалы не только они, а вообще все игроки команды», — заявил защитник Хорхе Мере.
«Перед турниром перед нами поставили цель — финал, — сообщил после финального свистка главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. — Но в итоге мы оказались в числе четырех лучших команд. Думаю, это очень хороший результат. Сегодня мы даже вдесятером сумели сравнять счет. Несмотря на все трудности, я не могу требовать большего от этой юной команды.
Разница в классе велика. У нас, конечно, есть футболисты, выступающие в серии А, а они берут в состав Сауля, сыгравшего 20 или 30 матчей в Лиге чемпионов.
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