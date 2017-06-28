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28 июня 2017, 1:30 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Испания благодаря хет-трику Сауля победила Италию и вышла в финал Евро U21

Определился второй полуфиналист молодёжного чемпионата Европы U21, проходящего в Польше.

Определился второй полуфиналист молодёжного чемпионата Европы U21 проходящего в Польше. Увеличить
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Сборная Испании в Кракове одержала победу со счётом 3:1 над командой Италии.

На 53-й минуте Сауль вывел испанцев вперёд, поразив ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Несколько минут спустя итальянцы остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Роберто Гальярдини. Тем не менее «скуадра аздурра» сумела сравнять счёт — на 62-й минуте это сделал Федерико Бернардески. Ничейным счёт оставался совсем недолго — три минуты спустя вновь отличился Сауль. На 74-й минуте игрок «Атлетико» установил окончательный результат в пользу «красной фурии», сумев оформить хет-трик.

В финале молодёжного чемпионата Европы сборная Испании 30 июня сыграет с командой Германии, которая по пенальти обыграла англичан.
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