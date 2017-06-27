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27 июня 2017, 23:00 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Немецкие футболисты стали первыми финалистами ЧЕ U-21, по пенальти обыграв англичан

Футболисты сборной Германии стали первыми финалистами чемпионата Европы среди игроков до 21 года, который проходит в Польше, в серии пенальти обыграв англичан.

Футболисты сборной Германии стали первыми финалистами чемпионата Европы среди игроков до 21 года который проходит в Польше в серии пенальти обыграв англичан. Увеличить
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Основное и дополнительное время полуфинальной встречи, прошедшей во вторник в городе Тыхы, завершилось со счетом 2:2. У немцев забивали Дэви Зельке (35-я минута) и Феликс Платте (70). В составе английской сборной отличились Демарай Грэй (41) и Тэмми Абрахам (50). В серии пенальти со счетом 4:3 сильнее оказалась команда Германии.

В финале немцы встретятся с победителем полуфинала между испанцами и итальянцами. Финал турнира пройдет 30 июня в Кракове.
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