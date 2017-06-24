Гол Дениса Суареса принёс сборной Испании победу над Сербией на ЧЕ-2017 U21

Матч с сербами был для испанцев формальностью, так как ещё по итогам второго тура они обеспечили себе первое место в группе и выход в полуфинал. Помимо Испании в плей-офф на данный момент вышла Англия.

В ещё одном матче группы В сборная Португалии победила Македонию (4:2) и, набрав шесть очков, заняла второе место в квартете. Португальцы покидают турнир, так как не смогут выйти в полуфинал как лучшая команда, занявшая второе место в своей группе, поскольку уступают Словакии из группы А (6 очков) по разнице забитых и пропущенных голов. При этом словаки также не обеспечили себе места в плей-офф, так как в группе С у трёх команд (Германия, Дания, Чехия) перед последним туром остаются шансы на два первых места.