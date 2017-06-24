Гол Дениса Суареса принёс сборной Испании победу над Сербией на ЧЕ-2017 U21
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы U21, проходящего в Польше, сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Сербии. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.
Матч с сербами был для испанцев формальностью, так как ещё по итогам второго тура они обеспечили себе первое место в группе и выход в полуфинал. Помимо Испании в
В ещё одном матче группы В сборная Португалии победила Македонию (4:2) и, набрав шесть очков, заняла второе место в квартете. Португальцы покидают турнир, так как не смогут выйти в полуфинал как лучшая команда, занявшая второе место в своей группе, поскольку уступают Словакии из группы А (6 очков) по разнице забитых и пропущенных голов. При этом словаки также не обеспечили себе места в
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