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24 июня 2017, 0:13 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Гол Дениса Суареса принёс сборной Испании победу над Сербией на ЧЕ-2017 U21

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы U21, проходящего в Польше, сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Сербии. Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.

Матч с сербами был для испанцев формальностью, так как ещё по итогам второго тура они обеспечили себе первое место в группе и выход в полуфинал. Помимо Испании в плей-офф на данный момент вышла Англия.

В ещё одном матче группы В сборная Португалии победила Македонию (4:2) и, набрав шесть очков, заняла второе место в квартете. Португальцы покидают турнир, так как не смогут выйти в полуфинал как лучшая команда, занявшая второе место в своей группе, поскольку уступают Словакии из группы А (6 очков) по разнице забитых и пропущенных голов. При этом словаки также не обеспечили себе места в плей-офф, так как в группе С у трёх команд (Германия, Дания, Чехия) перед последним туром остаются шансы на два первых места.

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