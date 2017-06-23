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23 июня 2017, 0:14 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Сборная Англии вышла в плей-офф молодёжного чемпионата Европы U21

В матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы U21, проходящего в Польше, сборная Англии разгромила со счётом 3:0 команду хозяев турнира.

На 6-й минуте Демарай Грей вывел англичан вперёд, на 69-й отличился Джейкоб Мёрфи, а на 82-й Льюис Бейкер реализовал пенальти. Поляки заканчивали встречу вдесятером — Ян Беднарек получил вторую жёлтую карточку.

Сборная Англии заняла первое место в группе и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы.

В другом матче этой группы сборная Словакии со счётом 3:0 разгромила команду Швеции.

Турнирное положение в группе A: 1. Англия — 7 очков; 2. Словакия — 6; 3. Швеция — 2; 4. Польша — 1.

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