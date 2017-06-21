Сборная Германии разгромила Данию на молодёжном Евро-2017
Молодежная сборная Германии победила сверстников из Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2017 U21.
Встреча проходила в Кракове (Польша) на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» и завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.
В дебюте второго тайма Дейви Зельке открыл счет. На 72-й минуте
Турнирная таблица в группе С после двух туров: 1. Германия — 6 очков; 2. Чехия — 3; 3. Италия — 3; Дания — 0.
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