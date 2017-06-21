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21 июня 2017, 23:42 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Сборная Германии разгромила Данию на молодёжном Евро-2017

Молодежная сборная Германии победила сверстников из Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2017 U21.

Встреча проходила в Кракове (Польша) на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» и завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев.

В дебюте второго тайма Дейви Зельке открыл счет. На 72-й минуте Марк-Оливер Кемпф удвоил преимущество Германии. Семь минут спустя Надим Амири забил третий мяч.

Турнирная таблица в группе С после двух туров: 1. Германия — 6 очков; 2. Чехия — 3; 3. Италия — 3; Дания — 0.

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