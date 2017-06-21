Сборная Испании обыграла Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

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Испанцы вышли вперёд на 21-й минуте, когда точным ударом отметился Сауль. На 64-й минуте Сандро Рамирес с передачи Херард Деулофеу сделал счёт 2:0. На 77-й минуте португальцы один мяч отыграли — отличился Брума. Последнее слово осталось за «красной фурией» — уже в компенсированное время забил Иньяки Уильямс.

Благодаря этой победе сборная Испании обеспечила себе место в полуфинале молодёжного первенства.

Турнирное положение в группе B: 1. Испания — 6 очков; 2. Португалия — 3; 3. Сербия — 1; 4. Македония — 1.