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20 июня 2017, 22:42 | Футбол: Чемпионат Европы | Vesti.kz

Хавбек «Астаны» Максимович помог Сербии избежать поражения от Македонии на Евро-2017

Сборная Сербии сыграла вничью с Македонией в матче группового раунда молодежного чемпионата Европы-2017 в Польше, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила в Быдгоше 21 июня и завершилась со счетом 2:2. По ее ходу обе команды могли довести дело до победы.

В составе Сербии на 24-й минуте отличился Мият Гачинович, а на 90-й — Урош Джурджевич. У македонцев на 64-й минуте пенальти точно реализовал Энис Барди, а на 83-й второй гол забил Никола Джорджев.

В этом матче у Сербии все 90 минут отыграл хавбек «Астаны» Неманья Максимович. В заключительном туре его команда 23 июня встретится с Испанией. Cтартовали же сербы с поражения от Португалии (0:1).

После окончания Евро-2017 Максимович отправится в отпуск, а затем прибудет в расположении «Валенсии». Контракт с испанским клубом серб подписал еще в январе. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает около семи миллионов евро.

За «Астану» Максимович выступает с февраля 2015 года. За два прошлых сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В этом сезоне Максимович не играл за «Астану». Футболист числится в заявке клуба на КПЛ и Кубок Казахстана, но ни разу не был даже в числе запасных во время игр.

Стоит отметить, что Максимович становился чемпионом Европы (U-19) в 2013 году, а в 2015 году выиграл чемпионат мира, забив победный гол в финале против Бразилии (2:1).

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