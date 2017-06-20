Сербия и Македония сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы

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В составе сербов отличились Мият Гачинович и Урош Джурджевич. У македонцев забивали Энис Барди (с пенальти) и Никола Джорджев.

После двух матчей команды делят третье-четвертое места, имея в активе по одному очку. Позже состоится матч сборных Испании и Португалии, в активе у которых по три очка.

Молодежный чемпионат мира

Быдгощ (Польша)

Группа В

2-й тур

Сербия — Македония — 2:2.

Голы: Гачинович, 24, Джурджевич, 90 — Барди, 64, с пенальти, Джорджев, 83.