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20 июня 2017, 22:34 | Футбол: Чемпионат Европы | Советский спорт

Сербия и Македония сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы

Матч второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Македонии завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2.

Матч второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Македонии завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2. Увеличить
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В составе сербов отличились Мият Гачинович и Урош Джурджевич. У македонцев забивали Энис Барди (с пенальти) и Никола Джорджев.

После двух матчей команды делят третье-четвертое места, имея в активе по одному очку. Позже состоится матч сборных Испании и Португалии, в активе у которых по три очка.

Молодежный чемпионат мира

Быдгощ (Польша)

Группа В

2-й тур

Сербия — Македония — 2:2.

Голы: Гачинович, 24, Джурджевич, 90 — Барди, 64, с пенальти, Джорджев, 83.
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