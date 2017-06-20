Сербия и Македония сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы
Матч второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными Сербии и Македонии завершился вничью. Итоговый счет матча — 2:2.
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В составе сербов отличились Мият Гачинович и Урош Джурджевич. У македонцев забивали Энис Барди (с пенальти) и Никола Джорджев.
После двух матчей команды делят
Молодежный чемпионат мира
Быдгощ (Польша)
Группа В
2-й тур
Сербия — Македония — 2:2.
Голы: Гачинович, 24, Джурджевич, 90 — Барди, 64, с пенальти, Джорджев, 83.
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