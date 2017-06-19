Гол Редмонда принёс Англии волевую победу над Словакией на Евро-2017 U21
Молодёжная сборная Англии победила сверстников из Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу—2017 U21.
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Встреча проходила в Кельце (Польша) на стадионе «Кельце» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «львов».
В середине первого тайма Мартин Хриен вывел словаков вперёд. В дебюте второго тайма Алфи Моусон сравнял счёт, а на 61-й минуте Нейтан Редмонд забил второй мяч Англии.
Турнирная таблица группы А: 1. Англия — 4 очка (2 матча); 2. Словакия — 3 (2); 3. Швеция — 1 (1); 4. Польша — 0 (1).
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