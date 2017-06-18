Италия обыграла Данию на молодежном чемпионате Европы
Матч молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и Италии завершился победой итальянцев. Итоговый счет матча — 2:0.
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Первый мяч ударом в падении через себя забил Лоренцо Пеллегрини. Второй в активе Андера Петаньи, который удачно сыграл на опережение и забил с близкого расстояния после передачи от Кьезы. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас в состоянии конфликта с «Миланом», не желая продлевать контракт, отыграл «на ноль».
После первого тура сборные Италии и Германии с тремя очками и однаковой разностью мячей делят первое место в группе С. Сборные Дании и Чехии очков пока не имеют.
Молодежный чемпионат Европы
Краков (Польша)
Группа С
1-й тур
Дания — Италия — 0:2.
Голы: Пеллегрини, 54, Петанья, 86.
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