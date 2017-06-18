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18 июня 2017, 22:55 | Футбол: Чемпионат Европы | Спорт-Экспресс

Фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами

Во время матча молодежного чемпионата Европы среди команд не старше 21 года между Данией и Италией болельщики забросали вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами.

Во время матча молодежного чемпионата Европы среди команд не старше 21 года между Данией и Италией болельщики забросали вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами. Увеличить
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Из-за этого встреча была остановлена на несколько минут.

Таким образом фанаты выразили свое отношение к решению голкипера покинуть «Милан». Ранее стало известно, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «россонери», истекающий летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.
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