Фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами

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Из-за этого встреча была остановлена на несколько минут.

Таким образом фанаты выразили свое отношение к решению голкипера покинуть «Милан». Ранее стало известно, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «россонери», истекающий летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">money thrown at Dollarumma <a href="https://t.co/oKe9giqOLi">pic.twitter.com/oKe9giqOLi</a></p>— Amro (@ThatBoyAmro) <a href="https://twitter.com/ThatBoyAmro/status/876520255962714112">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>