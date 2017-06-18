Хет-трик Асенсио помог сборной Испании разгромить Македонию на Евро-2017 U21
Сборная Испании разгромила команду Македонии в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2017 года.
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Встреча Евро-2017 U21 проходила в Гдыне (Польша) на стадионе «ГОСиР» и завершилась со счётом 5:0 в пользу испанцев.
Турнирная таблица в группе В по окончании первого тура: 1. Испания — 3 очка; 2. Португалия — 3 очка; 3. Сербия — 0 очков; 4. Македония — 0 очков.
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