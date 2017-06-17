Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы

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В составе победителей отличились Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш. На данный момент португальцы с тремя очками лидируют в группе В. У сербов ноль очков. Следующий матч первого тура в этой группе между сборными Испании и Македонии состоится позже.

Молодежный чемпионат Европы

Быдгощ (Польша)

Группа В

1-й тур

Португалия — Сербия — 2:0.

Голы: Гедеш, 37, Фернандеш, 88.