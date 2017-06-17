Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы
Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Сербии завершился победой португальцев. Итоговый счет матча — 2:0.
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В составе победителей отличились Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш. На данный момент португальцы с тремя очками лидируют в группе В. У сербов ноль очков. Следующий матч первого тура в этой группе между сборными Испании и Македонии состоится позже.
Молодежный чемпионат Европы
Быдгощ (Польша)
Группа В
1-й тур
Португалия — Сербия — 2:0.
Голы: Гедеш, 37, Фернандеш, 88.
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