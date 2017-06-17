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17 июня 2017, 21:36 | Футбол: Чемпионат Европы | Советский спорт

Португалия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы

Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Сербии завершился победой португальцев. Итоговый счет матча — 2:0.

Матч группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Сербии завершился победой португальцев. Итоговый счет матча — 2:0. Увеличить
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В составе победителей отличились Гонсалу Гедеш и Бруну Фернандеш. На данный момент португальцы с тремя очками лидируют в группе В. У сербов ноль очков. Следующий матч первого тура в этой группе между сборными Испании и Македонии состоится позже.

Молодежный чемпионат Европы

Быдгощ (Польша)

Группа В

1-й тур

Португалия — Сербия — 2:0.

Голы: Гедеш, 37, Фернандеш, 88.
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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд стартует в пятницу в Польше. Впервые в финальном турнире принимают участие сразу 12 команд, среди которых не будет российской сборной.
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