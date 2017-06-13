Испанский футболист Альварес пропустит молодежный ЧЕ из-за рецидива онкозаболевания
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Футболист «Атлетика» Йерай Альварес покинул расположение молодежной сборной Испании, которая готовится к старту чемпионата Европы, из-за рецидива онкологического заболевания, сообщает Marca.
В конце 2016 года у Альвареса был обнаружен рак яичек, после чего футболист успешно перенес операцию.
В июне 22-летний защитник в составе молодежной сборной Испании готовился к чемпионату Европы. Во время сбора медицинское обследование выявило у игрока воспаление лимфатических узлов, после чего игроку была предписана химиотерапия. Сообщается, что лечение продлится около трех месяцев.
Финальная часть молодежного первенства Европы пройдет с 16 по 30 июня в Польше.
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