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13 июня 2017, 13:14 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Испанский футболист Альварес пропустит молодежный ЧЕ из-за рецидива онкозаболевания

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Футболист «Атлетика» Йерай Альварес покинул расположение молодежной сборной Испании, которая готовится к старту чемпионата Европы, из-за рецидива онкологического заболевания, сообщает Marca.

В конце 2016 года у Альвареса был обнаружен рак яичек, после чего футболист успешно перенес операцию.

В июне 22-летний защитник в составе молодежной сборной Испании готовился к чемпионату Европы. Во время сбора медицинское обследование выявило у игрока воспаление лимфатических узлов, после чего игроку была предписана химиотерапия. Сообщается, что лечение продлится около трех месяцев.

Финальная часть молодежного первенства Европы пройдет с 16 по 30 июня в Польше.

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